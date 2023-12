Sgambatoio pronto a aprire. Terminati i lavori previsti

Manca poco all’apertura del primo sgambatoio a Ponte di Tavole: i lavori sono infatti ormai conclusi. Lo spazio è stato realizzato lungo via Federigi in una porzione di terreno attigua all’argine del fiume Versilia. Il progetto, dal costo di 30mila euro, prevede due aree distinte e recintate ciascuna di circa 400 metri quadrati, una per cani di piccola taglia e una per quelli di grossa taglia. La zona è stata attrezzata di panchine, fontanella, cestino porta rifiuti e per la raccolta delle deiezioni dei cani e un pannello con il regolamento. "Questa destinazione d’uso – evidenzia il sindaco Lorenzo Alessandrini – ci dà anche modo di utilizzare al meglio uno spazio vincolato, in quanto attraversato dal metanodotto e da un elettrodotto, e che come tale consentiva poche altre opportunità se non quello di area a verde pubblico". Attiguo allo sgambatoio sarà realizzata anche una piccola area parcheggio ad uso dei frequentatori di questo parchetto ma anche dei residenti della zona.