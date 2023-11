Sgambatoio per amici a 4 zampe. Nascerà nell’area della Fontanella: "Durante l’apertura sarà custodito"

L’amministrazione comunale ha avviato un progetto interamente dedicato agli amici a quattro zampe: un nuovo sgambatoio nel pieno centro cittadino. L’area verde interessata sarà adiacente al parco della Fontanella, spesso protagonista di atti vandalici, e si estenderà per circa 1000 mq. Ancora da valutare l’accesso all’area recintata che, inizialmente, era stata visionata dall’istituto agrario per poterla sfruttare ai fini delle loro attività scolastiche; opzione mai portata a compimento a causa dei problemi legati alla fornitura idrica.

Negli anni sono state molte le richieste, da parte dei cittadini, di fornire al centro città un’area dove gli amici a quattro zampe potessero socializzare in tutta sicurezza sotto lo sguardo dei proprietari: raccolte firme e richieste all’ufficio urp non sono mai state prese in considerazione, almeno fino ad ora. Fondamentale l’intervento dell’assessore, con delega ai lavori pubblici, Matteo Marcucci che, confrontandosi con il primo cittadino, Alberto Stefano Giovannetti, è riuscito a trovare la soluzione ottimale: "L’amministrazione comunale è lieta di poter soddisfare le richieste ricevute in questi anni. Uno sgambatoio, immediatamente fuori il centro città, esiste da tempo ma siamo consapevoli di come le sue ridotte dimensioni siano un problema per cani di media e grossa taglia. L’area adiacente al parco della Fontanella è ideale per la riuscita di un progetto simile, tanto per la vasta estensione della zona quanto per arginare atti illeciti e vandalici che spesso riguardano il parco sottostante. Il via vai che comporta uno sgambatoio potrebbe diminuire la presenza di adolescenti che quotidianamente spacciano sostanze illegali in un luogo pubblico come quello".

Lo sgambatoio avrà un orario di apertura ed uno di chiusura, verrà quindi costantemente monitorato da un addetto incaricato dal comune stesso, sarà dotato di una piccola fontana, per gli amici a quattro zampe, e di una o forse più panchine per i loro proprietari.

Veronica Dati