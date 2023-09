Sfilata di mezzi militari . Giornata di rievocazione

Un clima di memoria e rievocazione ieri. Seravezza ‘44 è l’evento per ricordare la seconda guerra mondiale e l’importante ruolo svolto dalla Croce Rossa. L’appuntamento è stato organizzato dalla Pro Loco Seravezza, promotrice Giulia Buselli che ha saputo rendere l’appuntamento molto suggestivo. A portare i saluti dell’amministrazione comunale, la consigliera Tessa Nardini, delegata agli eventi culturali e turistici. La data infatti non è affatto casuale ma richiama il 19 settembre, giorno della liberazione di Pietrasanta, che portò allo stabilirsi del fronte di liberazione della Versilia storica tutta. In piazza Carducci e in via Roma mezzi storici e figuranti in divisa d’epoca hanno fatto toccare con mano, anche ai ragazzi più giovani, quegli eventi che a loro sembrano tanto lontani e che leggono solo sulle pagine di un libro. In via fusco invece, per tutto il giorno, ci sono stati banchi di militaria e antiquariato, per la gioia di collezionisti e non solo.