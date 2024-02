Sessanta giurati con tanti big di arte e musica

Svelati i nomi dei 60 giurati: Cristina Acidini, storica dell’arte; Nadia Antonelli, urban artist; Lucia Baccini, visual artist; Pietro Balestri, laureando in scienze della comunicazione e ingegneria getionale a Pisa; Sebastiano Barisoni, giornalista e conduttore radio; Nicola Baronti, produttore e musicista; Giorgion Battistelli, compositore; Gabriele Blei, analista; Charles Bonan; produttore; Fulvio Cammarano, ordinario di storia contemporanea; Piera Cavallo, artista; Ivan Cavini, graphic novelist; Stefano Colombo; wealth management specialist; Giacomo Coveri, produttore; Alberto Di Minin, docente e ricercatore in economia al Sant’Anna; Bruna Esposito, artista; Marta Falcon, manager della comunicazione; Marco Falorni, regista e produttore; Yung Fan, dottorando in bioingegneria al Sant’Anna; Francesco Fanciullacci, musicista; Luigi Ficacci, storico dell’arte; Ida Fiore, borsista esperta in lingue; Diego Fiorini, costumista e curatore eventi; Fedirica Forti, gallerista; Andrea Frasconi, produttore tv; Massimo Gasparon, regista e costumista; Paolo Ghezzi, consulente creativo; Simone Gionfriddo, laureando in giurisprudenza; Jill Goldamn, filmaker e performer; Chiara Guerrini, studentessa in giurisprudenza; Matteo Guerrini, operatore sportivo; Simone Guzzino, musicista e produttore; Philipp Jennes, dottorando in management al Sant’Anna, Olga Kozlova, medico e artista; Fabrizio Longobardi, cantautore; Stefano Losani, organizzatore eventi; Matteo Lucchetti, storico dell’arte; Tiziana Maffei, direttrice Reggia di Caserta; Sapo Matteucci, scrittore; Manfredi Merluzzi, docente di storia all’Università Roma Tre; Luciano Messi, sovrintendente Teatro Regio Parma; Michele Morabito, giornalista e direttore Museo della Pace; Gianni Moretti, artista; Antonella Nonnis, architetto; Paolo Noseda, marketing manager in ambito teatrale; Gao Nuofan, dottorando in bioingegneria al Sant’Anna; Andrea Pardini, dirigente in ambito teatrale; Nicoletta Poli, marketing manager e visual artist, Sonia Pretari, commerciante; Angela Rafanelli, giornalista e conduttrice tv; Giuseppe Restuccia, medico; Natus Rodriguez, acquerellista; Laura Tadini, responsabile risorse umane; Chiara Teti, studentessa in scienze politiche; Mauro Tinti, costumista, aiuto regista; Alberto Tonti, giornalista e critico musicale; Daniele Valenti, giornalista; Francesca Velani, operatrice culturale; Riccardo Vitanza, manager della comunicazione e Carolina Elisabetta Zuniga, grafica, content creator.