Servizio civile. Domande entro domani

È stato prorogato alle 14 di domani il termine per presentare domanda al bando di servizio civile digitale per giovani dai 18 ai 28 anni. Il progetto “@ccedo in Comune. Sportelli al cittadino per facilitare i servizi sociosanitari on line”, ha l’obiettivo di facilitare l’accesso ai servizi di sanità digitale e ai servizi on line offerti dalla pubblica amministrazione locale, riducendo così i fattori di digital divide di tipo anagrafico, sociale e territoriale. Il progetto prevede 25 ore settimanali, articolate su cinque giorni, per una durata di dodici mesi, a fronte di un assegno mensile di 507,30 euro. Per presentare la domanda è necessario essere in possesso dello Spid, attivabile peraltro anche attraverso lo sportello Bottega della salute e nella sede distaccata di via Fratelli Rosselli 70 a Querceta.