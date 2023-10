Servizio civile digitale all’Asl. Disponibili 38 posti per i giovani

C’è tempo fino a giovedì 28 ottobre per presentare domanda per la selezione ad uno dei 38 posti disponibili in ospedali e presidi territoriali delle zone dell’Asl Toscana Nord Ovest – ovvero di Massa Carrara, Versilia, Lucca, Pisa e Livorno – nei progetti del servizio civile digitale. Ossia un “ramo” del noto programma universale di volontariato che mira ad accrescere le competenze tech dei cittadini. I progetti del servizio civile digitale puntano infatti ad accrescere le capacità tecnologiche delle persone e a favorire l’uso dei servizi pubblici digitali per promuovere il pieno godimento dei diritti di cittadinanza, agevolando la collaborazione tra pubblica amministrazione, enti e cittadini.

Per l’ospedale Versilia sono disponibili complessivamente sei posti, di cui 1 dedicato ai “Giovani con minori opportunità“, dunque con bassa scolarizzazione, senza il diploma di scuola media superiore; con difficoltà economiche, e un indicatore Isee sotto la soglia dei 15mila euro; o con disabilità (con presa in carico dai servizi competenti).

Il servizio civile ha una durata complessiva di 12 mesi che viene retribuita con un assegno mensile pari a 507,30 euro, e prevede un impegno di 25 ore settimanali da effettuarsi nell’arco di cinque giorni, compresi tra lunedì e sabato, con obbligo da parte del volontario di partecipare alla formazione generale e specifica.

Oltre ad un’opportunità umana e formativa, con la legge 74 del 21 giugno 2023 i giovani che porteranno a termine il percorso di servizio civile avranno diritto anche ad una riserva di posti pari al 15 per cento nelle assunzioni di personale non dirigenziale presso le pubbliche amministrazioni, nonché presso le aziende speciali e le istituzioni strumentali all’attività degli enti locali.

Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Dol all'indirizzo https:domandaonline.serviziocivile.it indirizzata direttamente all'Ente Azienda USL Toscana Nord Ovest, codice accreditamento SU00503, che realizza il progetto "Connessi alla salute 2.0".

Red.Viar.