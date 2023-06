Servizi scolastici Bus, via alle iscrizioni

Via alle iscrizioni per il trasporto scolastico. I moduli si trovano sul Portale del cittadino e c’è tempo fino al 30 giugno. Nel frattempo, sono sempre aperti i termini per iscriversi al servizio di refezione.

"Mensa e scuolabus erano due obiettivi primari – spiega la sindaca Simona Barsotti –; volevamo che ripartissero perché li consideriamo diritti, e come tali li vogliamo attuare. Lavoreremo per migliorare ancora, ma siamo ripartiti e lo abbiamo fatto all’insegna di servizi pubblici, equi ed accessibili".

Già stabiliti i costi per le fasce Isee (5 euro sotto i 4.500; 28 fino a 9mila; 40 fino a 16.500; 50 per la soglia più alta) e le tratte. Per il Massarosa 1, le fermate per la primaria si Quiesa-Bozzano e scuola media di Massarosa sono a Massarosa (Case Rosse, Niquila, piazza Caprile), Quiesa (la Montagna, bar Centrale, ex bar Abetone, la Piaggetta, via Sarzanese Sud) e Bozzano (Macellarino, via Casavecchia, via Vittorio Veneto, scuola primaria Bozzano, Crocicchio, via Rontani). Per la media e le elementari dalla collina: Monte Pitoro (Vallone, bar), Massarosa (via Sterpeti), Piano del Quercione (via Fiacia, Misericordia).

Per il Comprensivo Sforzi: il collegamento con la collina passa da Bargecchia (Colle, case popolari Ghiccio), Corsanico (piazza case popolari, Botrici-Venti, Casesi) e Mommio Castello (piazza). Il ritorno è previsto con autobus di linea. Per la media di Piano di Conca dalla zona nord, si passa da Piano di Mommio (via Sarzanese chiesa, piazza del mercato), Stiava (via Matteotti, distributore, ex bar Gancino, via Emilia Nord, via degli Archi, piazza della chiesa, Valentino). Il ritorno per Piano di Mommio è previsto con autobus di linea, mentre per Stiava restano gli scuolabus.

Resta la possibilità di aggiunegre altre tratte, come ad esempio quella per Pieve a Elici, nel caso però ci siano iscrizioni al servizio tali da giustificarne l’attivazione.