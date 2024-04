Servizi educativi. Aperte le iscrizioni per bambini fino a 3 anni

Sono aperte da oggi fino al 28 aprile le iscrizioni ai servizi educativi 0-3 anni comunali, per l’anno 2024-2025. Il Comune offre alle famiglia la possibilità di scegliere tra due tipologie: il nido d’infanzia, in cui il bambino può vivere al di fuori dell’ambiente familiare un’esperienza di gioco e socializzazione, e il centro per bambini e famiglie, dove è prevista la frequenza con un adulto familiare in attività e laboratori. Il 17 aprile dalle 16 alle 19.30 si terrà un Open day per visitare i nidi dei diversi quartieri. Per conoscere l’indirizzo e apprendere le modalità di iscrizione, recarsi al sito internet di iCARE, che gestisce i servizi educativi.