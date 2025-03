"Serve sensibilizzare gli studenti sui temi ambientali"

Da quest’anno anche Gaia sostiene ‘Cronisti in Classe’. "È un modo per rafforzare il nostro impegno verso i giovani e la scuola – commenta Vincenzo Colle, presidente di Gaia –. Crediamo che sensibilizzare le nuove generazioni sui temi ambientali sia fondamentale. Questa iniziativa aiuta gli studenti a sviluppare senso critico e attenzione: vogliamo essere al loro fianco in questo percorso di crescita". Gaia è sempre stata attenta alle esigenze della scuola.

"L’acqua è una risorsa preziosa e tutelarla significa educare fin da piccoli a un uso consapevole. Dal 2015 Gaia porta nelle scuole lezioni tenute dai nostri esperti del servizio idrico, per spiegare come funziona il ciclo dell’acqua e come evitare sprechi. Inoltre, consegniamo agli studenti la borraccia plastic free ‘Marina’ e il libro ‘Acqua in mente’, per promuovere la sostenibilità e la riduzione dell’uso della plastica. In questi anni di esperienza nelle scuole abbiamo ottenuto riscontri molto positivi. Le insegnanti hanno accolto con entusiasmo il progetto ‘Alla scoperta dell’acqua’, integrando il risparmio idrico nei programmi formativi".

Quanto è importante sensibilizzare agli accorgimenti contro lo spreco dell’acqua? "È fondamentale. L’acqua non è infinita e imparare a usarla con responsabilità deve essere un’abitudine fin da bambini. Con una cultura della sostenibilità e realizzando le opere possiamo garantire che l’acqua resti accessibile a tutti".