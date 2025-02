Seravezza vince in rimonta. GhiviBorgo sprecone

ghiviborgo

1

seravezza pozzi

2

GHIVIBORGO (3-2-4-1): Bonifacio, Conti, Bura, Giannini, Signorini (77’ Simonetta), Barbera, Bonafede (77’ Lopez), Nottoli, Noccioli (77’ Bifini), Vari (80’ Larhrib), Gori. All. Bellazzini.

SERAVEZZA (4-3-1-2): Lagomarsini, Turini (58’ Lepri), Mosti, Menghi, Sanzone, Cesari (58’ Raineri), Bedini, Paoleri (58’ Sava), Greco (77’ Sforzi), Benedetti (80’ Bocci), Stabile. All. Brando.

Arbitro: Travaini di Busto Arsizio.

Reti: 53’ Noccioli, 72’ Stabile, 83’ Lepri.

GHIVIZZANO - Derby piacevole e molto intenso, interpretato con determinazione e attenzione tattica da due formazioni toste e ben messe in campo. Meglio i padroni di casa per oltre un‘ora, finale in crescendo della compagine versiliese, in una sfida dove il pareggio era senza dubbio il risultato più giusto, ma il calcio è fatto di episodi e il Seravezza ha sfruttato al meglio le occasioni create, mentre i ragazzi di Bellazzini, per sfortuna o imprecisione, non hanno saputo dare sostanza a una prestazione comunque molto buona.

Primo brivido all‘ 11‘ con la girata di Nottoli da centro area che coglie in pieno il palo alla sinitra di Lagomarsini, che è poi reattivo sulla seguente ribattuta del capitano colchonero. Rispondono i verdeazzurri al 13‘: bella combinazione Stabile-Paolieri-Stabile, che viene atterrato poco prima dell‘ingresso in area, ma l‘arbitro non ravvisa irregolarità. La gara fila via senza soluzioni di continuità, con le squadre che pressano e lottano. Per avere un sussulto si arriva infatti al 40‘, quando Gori serve Noccioli a centra area, rigore in movimento che il 24 biancorosso spreca calciando alto.

La ripresa inizia subito bene per i locali, con l‘ottimo Lagomarsini che si oppone con bravura al diagionale da distanza ravvicinata di Vari. Ma il numero uno versiliese sciupa la sua prodezza poco dopo, quando sbaglia il disimpegno e regala la sfera a Noccioli, che stenta a credere a tanta grazia e porta in vantaggio i suoi. Rete comunque meritata ed al 12‘ i ragazzi di Bellazzini sfiorano addirittura il raddoppio, con il colpo di testa di Vari, su spiovente di Bonafede, che prende in controtempo il portiere ma si infrange sulla traversa. Lucio Brando corre ai ripari, tre sostizioni e la partita cambia: bella palla di Greco per Benedetti lanciato sul filo dell‘outside, ma il diagonale del bomber seravezzino finisce fuori. Al 27‘ il neo entrato Lepri pennella a centro area, testa di Benedetti, Bonifacio respinge corto, tap-in vincente di Stabile per il gol dell‘uno a uno. I biancorossi non ci stanno e per due volte Vari semina il panico sulla fascia sinsitra ma non sfonda. Il Ghivi cala ed i cambi fanno la differenza, sia per fortuna che per qualità dei calciatori. In sostanza è l‘ex Lepri a regalare il derby al Seravezza: azione personale, tiro senza troppe pretese ma reso imparabile dalla decisiva deviazione di Giannini, che batte il proprio portiere e fa esultare i ragazzi di Lucio Brando.

Flavio Berlingacci