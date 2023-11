Seravezza Sos guasti. C’è il servizio on line

Sono state diverse, in questi giorni, le strade interessate da interruzioni della pubblica illuminazione, a seguito dei danni arrecati dai recenti temporali. Tra queste via Berti, via Donati e via Lombardi nel capoluogo, con evidenti problemi anche in termini di sicurezza. Ma non si tratta dell’unico problema arrecato dal forte maltempo che ha interessato la Toscana, nonostante il territorio seravezzino sia stato attraversato dalla perturbazione senza significativi problemi, soprattutto se guardiamo a quanto accaduto in altre aree. A richiedere un forte impegno è stata semmai la pulizia delle strade, in particolare quelle della montagna, dove il forte vento ha causato la caduta di qualche pianta e di una grande quantità di foglie. "La pulizia di zanelle e griglie, anche nelle frazioni della piana – dice il vice sindaco Adamo Bernardi – è stata determinante per limitare gli allagamenti". E’ attivo il sistema di segnalazione guasti attraverso il sito www.comune.seravezza.lucca.it e da qui accedere ai servizi in evidenza dove si trova appunto il banner Segnalazione guasti. "Un sistema snello – conclude – che permette di concentrare le segnalazioni in un unico canale così da rendere più incisivo il lavoro dei nostri uffici"