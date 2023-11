Seravezza Parco Apuane: "Quel Piano va rivisto"

"Sul piano integrato del Parco è necessario fare un passo indietro". Il consigliere regionale Lega, Massimiliano Baldini, come componente della quarta commissione del consiglio regionale si dice soddisfatto dell’esito che ha avuto la seduta che si è tenuta nella sede del Parco delle Apuane, alla presenza degli amministratori locali direttamente coinvolti. "E’ emerso infatti – dice Baldini – che il piano integrato del parco, nella parte riguardante la revisione delle aree contigue di cava, va fortemente rivisto in quanto rischia di danneggiare seriamente le storiche attività che vi insistono dando lavoro e ricchezza alla comunità oltre che lustro a livello nazionale ed internazionale. Non solo: le stesse procedure portate avanti fino ad oggi sono fortemente contestate ed altresì già oggetto di ricorsi giudiziari pendenti avanti il Tar Toscana perchè accusate di gravi vizi che rischiano di vanificare l’intero lavoro svolto. Continuerò ad adoperarmi - conclude Massimiliano Baldini - affinche’ un patrimonio riconosciuto nel mondo come quello che proviene dalle nostre cave, sia difeso con ogni sforzo"