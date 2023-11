Seravezza Gli stranieri. Censimento in atto

Un monitoraggio per intercettare i bisogni degli stranieri residenti e favorirne l’integrazione. Punta a questo il progetto dell’assessore Alessandra Graziani delegata alle politiche della solidarietà, accoglienza e contrasto alle nuove povertà. Dai dati del settore anagrafe, risulta che sono 300 i nuclei familiari di stranieri che vivono sul territorio. Si tratta di immigrati di vecchia data o di recente trasferimento, per la maggior parte da Romania e Albania, dall’Africa, in particolare da Marocco e Tunisia, ma anche Polonia, Ucraina, Bulgaria, Cina, Filippine, Brasile, Spagna, Senegal, Cuba, Finlandia, Bielorussia. La maggior parte abita a Querceta, cui seguono Seravezza, Ripa, Pozzi, Marzocchino, Azzano, Corvaia, Ruosina, Riomagno, Fabbiano, Basati, Giustagnana, Minazzana e Cerreta Sant’Antonio. "Il progetto mira in particolare a conoscere la situazione di quanti possono necessitare di un sostegno – spiega Graziani – magari anche solo per essere indirizzati verso le strutture o uffici preposti a dare loro risposte su specifici problemi. Spesso si tratta di persone che, magari per l’ostacolo della lingua, si sentono sole o emarginate e un piccolo aiuto può fare la differenza all’interno della nostra comunità".