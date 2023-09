Stamani alle 11 a Palazzo Mediceo si sposano Marianna e Francesco Badalacchi. Un appuntamento seguitissimo dagli amici che si stringono alla coppia in questo momento così felice. Tantissimi auguri dai figli Davide e Gabriele, dai genitori e dai parenti tutti. Un brindisi da ripetere in campo da parte degli All Star pronti a festeggiare il loro Francè