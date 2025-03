Serata sportiva al Panathlon Club Versilia Viareggio: celebrazione e nuovi progetti

Si è parlato di sport tra passato, presente e prospettive future al ristorante La Casina, al quartiere Marco Polo, dove nei giorni scorsi si è tenuta una serata conviviale interclub organizzata dal Panathlon Club Versilia Viareggio (club Padrino) e dal Panathlon Club Forte dei Marmi: la serata è stata una bellissima occasione per rinsaldare l’unione di due importanti realtà, la prima opera sul territorio già da 25 anni e la seconda che sta muovendo i primi passi in un territorio, quello della Versilia, ricco di storia, bellezze naturali e soprattutto grandi tradizioni di natura sportiva.

Il tema della conviviale è stato la presentazione di due interessanti libri sullo sport: "La Versilia sotto il nome di Olimpia" (scritto da Guidi, Lepore, Lorenzini e Petrucci) e "L’allenamento sportivo: la sua evoluzione dall’antichità ai giorni nostri", del professor Andrea Umili, ex presidente della Federazione italiana di pesistica e cultura fisica, nonché consigliere del Panathlon Club Versilia-Viareggio.

Nella conviviale, inoltre, è andato in scena un doveroso riconoscimento consegnato dal presidente Luciano Ciomei al past president del Panathlon Club Viareggio-Versilia, Vittorio Giusti, che è stato insignito qualche settimana della prestigiosissima stella d’oro al merito sportivo direttamente dal presidente del Coni Giovanni Malagò, in virtù del suo lungo e appassionato impegno nello sport. Nel corso della serata, la presidente del club di Forte dei Marmi Ilaria Lotti ha consegnato il vassoio del club ai campioni olimpici di lancio del giavellotto Nicola Vizzoni, vice presidente del club, e alla compagna Claudia Coslovich.

Ospiti della serata sono stati il vice governatore dell’area 6 Toscana Gian Filippo Mastroviti, il presidente del Panathlon Club Pontremoli-Lunigiana Aldo Angelini e il navigatore in solitaria Marco Rossato. Le quattro storiche penne della cronaca locale, nonché soci dell’associazione culturale Orgoglio Bianconero, hanno tratteggiato storie e aneddoti degli atleti versiliesi che hanno partecipato ai giochi olimpici e hanno citato tutti gli atleti toscani che sono andati a medaglia; il professor Umili, invece, ha trattato il tema dell’allenamento sportivo dall’antichità ai giorni nostri descrivendo le varie metodiche di allenamento, con particolare riferimento all’atletica leggera che prevede l’allenamento di tutte le attività fisiche. Alla serata, inoltre, il Panathlon Club Forte dei Marmi ha accolto in qualità di nuovi soci Angelo Rinaldi e Gianna Grado Dini. Incassato il successo della serata, i due club si sono riproposti di tenere prossimamente altre serate condivise per poter promuovere in maniera più inclusiva lo sport sul territorio viareggino e versiliese.