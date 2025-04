Sequestrati articoli falsificati. Abusivo in fuga

Nella mattinata di domenica, durante un’attività di presidio nell’area del mercato, gli agenti della polizia municipale hanno intercettato un venditore abusivo su via Carducci. Alla vista degli agenti, l’individuo si è dato alla fuga in direzione di Viareggio, abbandonando la merce all’altezza di via Giorgini. Sono stati sequestrati 54 articoli tra borse e accessori, apparentemente riconducibili a una contraffazione di elevata qualità. Le procedure di verifica da parte dei periti indicati dalle aziende titolari dei marchi sono già state avviate.

L’operazione si inserisce nella strategia continua di contrasto all’abusivismo commerciale e alla diffusione di prodotti contraffatti, con l’obiettivo di garantire sicurezza e rispetto delle regole. "La lotta alla contraffazione è una battaglia di civiltà – dichiara l’assessore alla polizia municipale Massimo Lucchesi –difendere il nostro territorio significa garantire rispetto delle regole, qualità e sicurezza per tutti. Non possiamo e non vogliamo lasciare spazio a chi opera nell’illegalità. Sappiamo bene che il contrasto all’abusivismo non è semplice: richiede presenza costante e rapidità d’intervento. La polizia municipale, spesso anche in collaborazione con altre forze dell’ordine, porta avanti questo lavoro con impegno e professionalità, consapevole della complessità delle situazioni. I controlli continueranno con fermezza, senza abbassare la guardia"