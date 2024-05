“Sentieri di Speranza“ un percorso per il sociale per i giovani volontari L'Ufficio diocesano per la pastorale propone il percorso "Sentieri di speranza" per giovani tra i 17 e i 40 anni, con incontri su temi sociali, politici e ambientali. Primo appuntamento venerdì al Seminario Arcivescovile.