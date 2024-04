"Seme della memoria". Alunni a Sant’Anna

“Il seme della memoria è nelle mani dei giovani” è l’iniziativa lanciata dall’l’Associazione Per Sant’Anna per coinvolgere i giovani in un’esperienza di storia, memoria, emozione e condivisione. Due giornate dedicate agli studenti delle classi quinte del Liceo Classico e Linguistico Giosuè Carducci di Viareggio (per un totale di 120 ragazzi) che hanno partecipato ad un percorso di grande valore condotto dalla guida qualificata Bartolomeo Puccetti e da Luisa Baldi, operatrice del Museo Storico della Resistenza di Sant’Anna di Stazzema, arricchito dalla testimonianza del superstite Mario Marsili. Toccante il momento dei rintocchi della Campana della Memoria, a cura di Martino Tessandori. Le giornate si sono concluse con la merenda all’aperto al Bar Gamba, offerta a tutti i partecipanti dall’Associazione Per Sant’Anna.

"Questi sono due nuovi appuntamenti del percorso composto da diverse tappe iniziato lo scorso anno – evidenzia – l’Associazione per Sant’Anna Angela Benincasa – che terminerà il 23 maggio, dedicato ai ragazzi delle scuole, a cui la nostra Associazione da tempo è particolarmente attenta. Le visite guidate nei luoghi della memoria quest’anno sono state divise in diverse

tappe, dedicate ai ragazzi dell’Istituto Comprensivo Piaget Majorana di Roma e ai ragazzi del Liceo Classico e Linguistico Giosuè Carducci di Viareggio. Questi ultimi hanno visitato Sant’Anna nei giorni 9 e 12 aprile. Per la nostra piccola Associazione – prosegue Benincasa – non è banale portare in visita a Sant’Anna così tanti ragazzi: lo facciamo perché il seme della memoria è nelle loro mani".