Semafori ai sottopassi. Presto saranno attivati

Saranno attivati gli impianti semaforici ai sottopassi. Sono infatti in fase di ultimazione i lavori di montaggio dei dispositivi che proietteranno luce rossa continua nei due sensi di marcia ammessi nei sottopassi in caso di allagamento. In particolare si tratta di quelle tra l’Aurelia e via Avis; via Marconi con via Avis, Aurelia Nord località Pontestrada con rampe del sottovia, via Torraccia con bretellina di collegamento all’Aurelia e quello sull’Aurelia a Montiscendi in località 115 con rampe del sottovia. L’obiettivo è ovviamente quello di prevenire e limitare eventuali situazioni di disagio che potrebbero verificarsi in occasioni fenomeni atmosferici, essenzialmente a carattere piovoso, di particolare intensità. Il sistema ha infatti l’obiettivo, in caso di allagamento del sottopasso per forti ed incessanti piogge, di garantire condizioni di sicurezza ai veicoli e dei pedoni evitando l’accesso.