Selezione alla Ersu Parrucchiera cercansi

SELEZIONE ERSU SPA

La società Ersu s.p.a., con sede in Pietrasanta indice una selezione privatistica ad evidenza pubblica per personale a tempo determinato eo indeterminato per i profili professionali di: ADDETTO AREA conduzione liv. 3°B del ccnl Utilitalia; OPERATORE ECOLOGICO liv. 2°B del ccnl Utilitalia. I candidati interessati potranno scaricare il relativo bando sul sito aziendale: www.ersu.it < Azienda < Sezione News < Lavora con noi. Domande entro il 1 aprile.

PARRUCCHIEREA

Pardini parrucchiere a Lido di Camaiore con esperienza di tre anni nella mansione. Pieghe, colori. Periodo da subito per part time con orario da concordare. Cv: [email protected]

CAMERIEREA

Violet Cafè a Lido di Camaiore cerca per servizio sala e lavaggio bicchieri. Possesso Haccp e sicurezza dei lavoratori. Periodo: da giugno a settembre con orario 22-3. Per candidarsi inviare cv [email protected]