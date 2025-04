Sei carabinieri in più per l’estate: "Una stagione turistica in sicurezza"

Più carabinieri per l’estate. Anche quest’anno il Comune conferma il proprio impegno per garantire sicurezza e ordine pubblico durante il periodo di massima affluenza: sarà assicurata ospitalità alle unità aggiuntive dell’Arma previste per il rafforzamento dei servizi di vigilanza nel periodo estivo. Le sei unità aggiuntive saranno ospitate in una struttura alberghiera locale e saranno operative dal 1° giugno al 31 agosto, affiancando il personale ordinariamente in servizio. "Garantire anche quest’anno la presenza rafforzata dei Carabinieri sul territorio – sottolinea il sindaco Bruno Murzi – è un’azione che conferma la volontà di questa amministrazione di proseguire in un percorso di attenzione e tutela concreta verso cittadini e turisti. La sicurezza della nostra comunità, così come dei visitatori, è da sempre una priorità. La nostra è una città più che sicura, e questo rappresenta anche un elemento fondamentale per la qualità dell’offerta turistica. Fin dall’inizio del nostro mandato abbiamo investito con convinzione in tutte le azioni volte a garantire tranquillità e protezione sul territorio. In questi anni abbiamo intensificato la collaborazione con le forze dell’ordine e la nostra polizia municipale svolge un lavoro egregio e costante. Inoltre il progressivo investimento e potenziamento sul sistema di videosorveglianza, come più volte evidenziato, ha spesso offerto un valido supporto alle attività investigative, contribuendo concretamente all’identificazione dei responsabili di atti illeciti".

Tra l’altro il Comune ha deciso di partecipare all’avviso di ricerca immobile predisposto dalla Prefettura per allestire il comando dei carabinieri. L’amministrazione comunale infatti va avanti con convinzione nel progetto di ricollocare i militari nella storica sede di via Provinciale, che nel 2022 è stata oggetto di sgombero d’urgenza per problemi di vulnerabilità sismica. L’amministrazione comunale, in accordo con il comando dell’Arma e con la Prefettura, ha iniziato fin da subito un percorso condiviso per risolvere la situazione mentre il Comando Regionale dell’Arma ha liberato l’immobile spostando le unità operative di Forte dei Marmi alla caserma di Querceta mantenendo il servizio sul territorio. A distanza di oltre due anni il Comando Regionale dell’Arma ha espresso la necessità di reperire un immobile adeguato per i militari e ha così pubblicato l’avviso: e l’amministrazione comunale intende accelerare i tempi di messa in sicurezza dell’edificio di via Provinciale.

Francesca Navari