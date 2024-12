Segnaletica stradale. Via al rifacimento

Con apposita determina è stato affidato il servizio di manutenzione, fornitura e posa in opera di segnaletica stradale non luminosa, verticale, orizzontale e complementare per un importo complessivo di quasi 50mila euro. Oltre alla manutenzione è prevista anche l’eventuale implementazione della segnaletica orizzontale, la fornitura e posa in opera di segnaletica verticale e complementare. Si prevede in particolare di installare segnaletica verticale in conformità alle norme del Codice della strada; sono inoltre necessari interventi urgenti per il ripasso della segnaletica orizzontale già esistente su alcuni tratti di strade vicinali e comunali. Tra queste una priorità riguarda la segnaletica indicante le strisce di margine delle strade collinari, gli attraversamenti pedonali esistenti, stop e precedenze e quanto altro necessario a migliorare la sicurezza della viabilità.

"Un piano di interventi importanti – commenta l’assessore ai lavori pubblici Stefano Natali –; un affidamento che ci permette non solo di procedere alla manutenzione della segnaletica su tutto il territorio ma anche di intervenire in caso di emergenza-urgenza".