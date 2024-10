Sedici case popolari alla Migliarina

Sedici nuove case popolari, da realizzare in un terreno pubblico di via Monsignor Enrico Bartoletti, tra i campi coltivati e la scuola “Florinda“, alla Migliarina. È questo il cuore del progetto di fattibilità tecnico economica curato da Erp, per il Comune di Viareggio, che parteciperà al bando pubblicato dalla Regione per ottenere i finanziamenti stanziati nell’ambito del piano di “Edilizia residenziale pubblica“. Pubblicato sul Burt lo scorso 25 settembre e in scadenza oggi.

L’importo complessivo del finanziamento richiesto è 3.373 milioni di euro; 2.551milioni a copertura dei lavori e 821mila euro per le spese tecniche. L’intervento, come si apprende dalla delibera pubblica sull’albo pretorio, non è ancora compreso nel programma triennale delle opere pubbliche "In quanto – si legge – sarà inserito nel momento della valutazione positiva del progetto da parte della Regione".

Diciannove i mesi previsti per il completamente del complesso abitativo, intorno a cui viene pianificata anche un’area per il parcheggio, dal momento dell’allestimento del cantiere alla consegna.

mdc