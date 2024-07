Se il soccorso è una corsa a ostacoli. Quante difficoltà per le ambulanze

Si chiede spesso, e a ragione, sicurezza. Sottolineando, sempre, l’importanza della prevenzione. Ma poi, nella realtà, ci sono mille ostacoli da superare affinché la sicurezza sia effettivamente garantita. Di fronte ai quali anche i volontari delle ambulanze, che scattano quando arriva una chiamata d’emergenza, per correre contro il tempo quando il tempo stringe, finiscono per scontrarsi. O comunque di fronte ai quali sono costretti a rallentare, mentre il tempo fugge. Un problema denunciato sulla Terrazza della Repubblica, a Città Giardino; come sul fronte opposto. Lungo il muraglione della Marina di Levante, in Darsena.

Per motivi, e ostacoli, diversi, il transito ai mezzi di soccorso è reso complicato: da una parte, a Nord, per il cantiere di piazza Zara che spacca in due la Terrazza lasciando una sola via d’accesso alla passeggiata, quella sul lato del centro congressi Principe di Piemonte. Dall’altro, a Sud, per la selva di motorini (e a volte anche auto) posteggiati proprio all’ingresso della spiaggia. In entrambi i casi i cittadini e i volontari chiedono soluzioni, "Prima che accada qualcosa per cui ogni secondo perso può compromettere una possibilità".

E di tempo ne hanno perso tanto i volontari che, domenica scorsa, sono stati chiamati ad intervenire sulla Terrazza della Repubblica. Per soccorrere un anziano villeggiante (novant’anni tondi) che si era procurato una profonda ferita alle testa dopo una caduta nella casa estiva del bagno Zara Nord. "Perché per raggiungere l’anziano – raccontano dalla stabilimento – l’ambulanza ha dovuto fare lo slalom tra pedoni, biciclette, opere d’arte e la strettoia del cantiere (ancora bloccato)". La segnalazione è già stata presentata anche al Comune, "E ci auguriamo che si trovino delle soluzioni per garantire la sicurezza anche a Nord di piazza Zara, visto che la stagione è entrata nel vivo e la spiaggia ha iniziato ad affollarsi".

Come in Darsena, dove la porta d’ingresso della spiaggia del Muraglione, soprattutto nei fine settimane, è sprangata dal muro di motorini posteggiati dietro la sbarra che l’Autorità Portuale ha installato per inibire il transito e la sosta ad ogni mezzo nell’area portuale. Biciclette comprese. "Il risultato – raccontano – è che in tantissimi parcheggiano nell’unico varco a mare. Non rendendosi conto che così ogni soccorso, in questo modo, diventa una corsa ad ostacoli".