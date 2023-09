Scuola di specializzazione nautica a Viareggio, la nuova vita dell’ex caserma: dal Ministero 3 milioni per i lavori

Viareggio, 10 settembre 2023 – L’odissea della cadente ex caserma dei carabinieri affacciata su piazza Mazzini s’avvia alla fine. Viareggio, la Provincia e la Fondazione Isyl hanno vinto il bando del Ministero dell’Istruzione.

Lo Stato finanzia con 3 milioni di euro la scuola di alta formazione per le professioni nautiche che avrà sede nell’immobile. L’assegnazione consentirà alla Fondazione Isyl di partecipare a un secondo bando per altri 2,3 milioni da destinare al potenziamento dei laboratori.

Il bando ministeriale era dedicato in special modo al potenziamento dei laboratori degli Istituti Tecnologici Superiori: un risultato ottenuto all’intesa fra Comune, Provincia e Fondazione Isyl, che ha formalizzato l’impegno dei tre soggetti al recupero del vecchio edificio, alla sua riqualificazione, nonché all’attivazione di funzioni e servizi di interesse comune.

Dopo anni e anni di mancate alienazioni e liti politiche, su sollecitazione del sindaco Del Ghingaro la Provincia, il Comune e la Fondazione Isyl avevano trovato l’accordo per il recupero funzionale e l’utilizzo dello storico immobile nel centro della città e di proprietà dell’Ente provinciale.

Il protocollo approvato disciplinava, oltre che gli obiettivi del progetto di rilancio, gli impegni delle parti in causa tra cui quello condiviso della ricerca di finanziamenti per la realizzazione degli interventi: e questo è stato fatto. L’assegnazione dei fondi sarà formalmente comunicata dal ministero la prossima settimana.

Nell’ex Caserma dei Carabinieri sorgerà il centro “ItsS Academy” di formazione di Istituti Tecnologici Superiori con la disponibilità dell’Isyl all’organizzazione e alla gestione di uno spazio per la diffusione della tradizione della nautica e della cantieristica viareggina.

Oltre alla sede del Museo dei mestieri della Nautica contemporanea, vi si terranno corsi di formazione altamente professionalizzanti dedicate ad educate le future professionalità nel settore della nautica.

I 3milioni di euro del Ministro saranno suddivisi fra attrezzature, arredi tecnici innovativi e labori 4.0. Il 30% del totale, quindi un milione circa, sarà investito per la ristrutturazione dell’immobile. Non solo: aver vinto il primo bando garantisce la possibilità di partecipare ad un secondo di 2,3 milioni di euro (ovviamente su cui sarà necessario competere e ottenere) per l’ulteriore sviluppo dei laboratori.

Per il presidente della Provincia Luca Menesini l’obiettivo è "riqualificare un vecchio immobile nel centro di Viareggio, dare un contenuto al contenitore una volta restaurato; e legare questo contenuto alla vocazione nautica e marinara di Viareggio".

"Questa sede – sottolinea Vincenzo Poerio, presidente di Italian Superyacht Llife e del Distretto nautico toscano – corona un percorso impegnativo iniziato con Isyl del 2015 e che vedrà lo sviluppo di ulteriori strumenti formativi: dai mestieri alle professioni manageriali. Auspichiamo che questa sede sia la casa di tutti coloro che vogliono contribuire a rafforzare il futuro del settore".