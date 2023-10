Scuola di Quiesa. Via agli ultimi lavori

Sono partiti i lavori dell’ultima parte di interventi alla scuola elementare "San Giovanni Bosco" di Quiesa. L’assessore ai lavori pubblici Stefano Natali ha incontrato direttamente sul luogo la ditta contestualmente all’apertura del cantiere. L’intervento, preludio alla riapertura del plesso della frazione, prevede il completamento dell’adeguamento degli impianti per un importo complessivo di 620mila euro. Si tratta dell’ultimo atto prima della riapertura definitiva della scuola di Quiesa.

"Riconsegnare la scuola alla comunità è un dovere e un impegno che stiamo portando avanti – commenta l’assessore ai lavori pubblici Stefano Natali –; adesso ci siamo: i lavori sono partiti e ci avviamo così finalmente a conclusione di questa lunga e complessa vicenda". Il plesso fu chiuso nell’ormai lontano luglio del 2019 per motivi di sicurezza. La questione è diventata di carattere politico, con la nascita di un Comitato di genitori e insegnanti che si è battuto per la riapertura, scontrandosi con le amministrazioni che si sono succedute alla guida del Comune per i tempi prolungati che ha richiesto la partenza dei cantieri. Alla fine, però, i fondi sono arrivati, sono stati stanziati e i lavori sono partiti. "Un impegno di mandato condiviso passo passo con cittadini e comitati – sottolinea la sindaca Simona Barsotti –; non è stato semplice ma abbiamo sempre avuto chiaro l’obiettivo".

Ultima tappa dunque per un percorso che va avanti da oltre quattro anni e che ha portato alla ’diaspora’ dei bambini che vivono nelle frazioni meridionali del Comune, con tutti i problemi logisitici del caso. Ma ora manca davvero poco: poi, finalmente, potranno tornare ’a casa’.

RedViar