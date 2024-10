Screening preventivi. Campagna informativa nei mercati rionali

Un’iniziativa finalizzata alla sensibilizzazione della cittadinanza per far aumentare l’adesione agli screening, quella organizzata con il patrocinio dei Comuni partecipanti e dall’Asl, in collaborazione con l’unità operativa complessa screening aziendali, che vedrà, dalle 9 alle 12, giovedì a Viareggio, e durante la settimana nella Versilia tutta, una campagna di sensibilizzazione con postazioni informative e distribuzione di materiale realizzato dalla Regione Toscana all’interno dei principali mercati rionali, con il coinvolgimento infermieristico, ostetrico e amministrativo.