Scoppia una ruota, tir si ribalta sulla A12. Traffico bloccato per oltre quattro ore

Paura sull’autostrada per un tir carico di lastre di marmo che si è ribaltato bloccando letteralmente l’intera corsia: fortunatamente non ci sono feriti e il conducente è uscito dall’abitacolo cosciente e illeso. L’allarme è scattato alle 21:40 quando una squadra di vigili del fuoco del distaccamento di Pietrasanta e una squadra con un autogrù proveniente dalla sede centrale di Lucca, sono state chiamate a intervenire sull’Autostrada A12 Genova - Livorno all’altezza del km126 direzione Genova, per un incidente stradale che ha visto coinvolto un mezzo pesante che trasportava blocchi di marmo. Da quanto ricostruito dai soccorritori infatti il conducente a causa dello scoppio di un pneumatico ha perso il controllo del mezzo e si è ribaltato perdendo il carico, ma rimanendo fortunatamente illeso. Per l’intervento di rimozione del mezzo e del blocco di marmo, si è resa necessaria la chiusura della carreggiata per alcune ore. Le complesse operazioni si sono concluse alle 1:30.