Scoperti alcuni abusi edilizi I depositi devono essere abbattuti

Scovate opere abusive a Nocchi: il dirigente ordina la demolizione. Un altro sopralluogo nelle campagne che porta alla scoperta di manufatti non autorizzati: al Prado, sopra il borgo di Nocchi, sono stati eseguite due tensostrutture, un deposito di materiali adatti all’edilizia come ponteggi ed altro e un box in lamiera. E’ necessario tenere in considerazione che si tratta di area agricola con una normativa urbanistica ben dettagliata e che tali opere sono state realizzate in assenza di qualsiasi titolo autorizzativo. Gli abusi occupano una superficie di circa 60 metri quadrati. Inoltre siamo in area classificata con ‘valenza ambientale’: come sempre se non verra’ eseguita la riduzione in pristino dello stato dei luoghi, scatterà una sanzione a carico del proprietario oscillante tra 2.000 e 20.000 euro. Se lo stesso non provvederà, sara’ il Comune ad acquisire l’area ed eseguire il ripristino. Non sono rare situazioni di questo tipo in varie zone del territorio, specie in collina: di recente e’ accaduto alla Serra, e i manufatti irregolari sono oggetto dei sopralluoghi della Polizia municipale o della Forestale che ne da’ notizia al Comune.