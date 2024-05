Scooterista ritrovata dentro un fosso. Tra le ipotesi anche un’auto pirata

Stava rientrando a casa per l’ora di pranzo, come ogni mattina, a bordo del suo scooter. Ma una volta imboccato il cavalcaferrovia ha accusato forse un malore, anche se al momento non si escludono altri possibili fattori come il coinvolgimento di un’auto pirata, e ha perso il controllo del mezzo finendo dentro un fosso. Saranno gli esami medici e i rilievi della polizia municipale a chiarire con certezza la dinamica dell’incidente che ieri poco prima delle 14 ha coinvolto una donna di 62 anni, residente a Camaiore, lungo via Arginvecchio, in un punto di confine con il territorio di Pietrasanta e non lontano dall’ospedale “Versilia“, dove la donna è stata poi trasportata e dov’è attualmente ricoverata nel reparto di rianimazione in condizioni gravi ma stabili.

La zona in cui si è verificato l’incidente è quella subito a monte della ferrovia, con la 62enne che stava procedendo in direzione mare-monti. I testimoni hanno raccontato ai soccorritori di aver visto lo scooter sbandare mentre la donna stava percorrendo, come detto, il cavalcaferrovia. A tingere l’episodio di “giallo“ è anche il possibile transito di un’auto a forte velocità, elemento su cui sono in corso accertamenti. Chi ha assistito alla scena ha sperato che la situazione tornasse subito alla normalità, senza nessuna conseguenza. La donna invece non è più riuscita a riprendere il controllo del mezzo e dopo aver sbandato più volte alla fine è caduta sulla sua destra, quindi lato sud, finendo dentro il fosso. I presenti hanno immediatamente chiamato i soccorsi, temendo per le condizioni della donna, e dopo pochissimi minuti sul posto sono arrivati un’ambulanza della Croce Verde di Pietrasanta, l’automedica nord e una pattuglia della polizia municipale di Camaiore.

A causa della caduta nel fosso la donna avrebbe anche ingerito dell’acqua e del fango. È stata poi trasportata in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale “Versilia“, dov’è stata subito stabilizzata dai sanitari, e alla luce delle sue condizioni è stato disposto il ricovero nel reparto di rianimazione. In attesa di capire i tempi in cui potrà riprendersi in modo da poterla anche interrogare, gli agenti della polizia municipale intervenuti per effettuare i rilievi del caso non hanno ancora stabilito le cause esatte dell’incidente. Non è escluso che si sia trattato di un malore, ma per andare a fondo alla vicenda sarà necessario apprendere dalla malcapitata se la causa è stata un’auto-pirata. In ogni modo sono stati disposti esami ulteriori per avere un quadro più preciso.