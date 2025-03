Scontro frontale con i carabinieri. Feriti 2 viareggini

Brutta disavventura per due viareggini in vacanza a Rimini. Con la loro auto hanno avuto un incidente frontale con una gazzella dei carabinieri. Quattro feriti, di cui due ricoverati all’ospedale ‘Bufalini’ di Cesena. È il bilancio dell’incidente frontale avvenuto ieri mattina intorno alle 11 in viale Regina Elena a Rimini tra una pattuglia di carabinieri e una coppia di turisti di Viareggio.

La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire da parte degli agenti della polizia municipale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale, che ha effettuato i rilievi. Da una prima ricostruzione, la coppia di turisti a bordo della Citroen, mentre viaggiava in viale Regina Elena in direzione Riccione, all’altezza dell’hotel Diplomat avrebbe tentato di svoltare a sinistra verso mare scontrandosi con la macchina dei militari, che percorrevano viale Regina Elena in direzione opposta.

Stando alle testimonianze di chi ha assistito alla scena, l’impatto tra le due vetture è stato violentissimo. I due militari hanno riportato ferite lievi. Ad avere la peggio sono stati i due turisti, portati al ‘Bufalini’ di Cesena, ma fortunatamente non sono in pericolo di vita. La pattuglia, a quanto pare, aveva il lampeggiante acceso, ma non viaggiava a velocità sostenuta, non era impegnata in inseguimenti o in altri interventi di emergenza. Gli accertamenti sono tuttora in corso.