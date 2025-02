Folle guerriglia in autostrada fra tifosi in Versilia: le indagini e i nuovi video

Viareggio, 24 febbraio 2025 – Ci sono nuovi filmati, ripresi da altri punti, della folle guerriglia fra tifosi di Lucchese e Perugia avvenuta nei pressi dell’Autogrill Versilia, in direzione Genova, avvenuti intorno alle 16 di domenica 23 febbraio. Anche attraverso i video adesso la polizia cerca di ricostruire quei minuti di scontri durissimi in mezzo alle auto che passavano.

Una situazione di grandissimo pericolo che poteva portare a conseguenze peggiori rispetto al bilancio vero e proprio, che parla di un tifoso in ospedale per ferita alla testa.

Un pericolo dato dal fatto che le due tifoserie si sono intercettate e che hanno iniziato a confrontarsi in mezzo alle auto che sfrecciavano. Gli automobilisti di passaggio in quel momento si sono fermati. Con un blocco per diversi minuti della circolazione in direzione nord. Una vicenda grave. Con un comunicato del sindacato di polizia.

Due momenti degli scontri in autostrada tra tifosi di Lucchese e Perugia: i primi andavano a Sestri Levante, i secondi a Chiavari per la sfida con l'Entella

"Ancora una volta criminali travestiti da tifosi hanno inscenato una guerriglia urbana bloccando per ore un intero tratto autostradale con fumogeni e bombe carta", dichiara in una nota Domenico Pianese, segretario del sindacato di Polizia Coisp.

Gli scontri, iniziati nell’area di servizio, si sono poi spostati appunto in carreggiata, “paralizzando il traffico e terrorizzando gli automobilisti in coda – dice il sindacalista –. Non è ancora chiaro se le due fazioni si siano incontrate casualmente o se sia stato concordato un appuntamento per regolare 'vecchi conti'. L'arrivo della Polizia, poi, ha fatto sì che tutti gli ultras si disperdessero rapidamente, anche se il tratto autostradale è rimasto chiuso per diverso tempo, per consentire la rimozione di fumogeni e detriti. Per tutti coloro che si macchiano di questi reati torniamo a chiedere il Daspo a vita".

Sono circa le 16 all’autogrill Versilia quando iniziano gli scontri. I tifosi si lanciano bottiglie, usano aste di bandiera, fumogeni. Lanciano di tutto in mezzo alla carreggiata. Nel nuovo video si vedono alcuni pulmini da nove posti, che di solito i tifosi usano per andare in trasferta, fermi all’uscita dell’autogrill. I supporter sono scesi. Poi a un certo punto si disperdono. Un gruppo sale e va via, l’altro torna verso l’area di servizio. Le indagini sono in pieno svolgimento per individuare i responsabili.

