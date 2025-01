Scomparso a Natale. Nessuna traccia di Nicola: "Ma non ci arrendiamo"

Voleva ritrovare la strada di casa Nicola Persano, 76 anni, del quale si sono perse le tracce dalle prime ore del pomeriggio del giorno di Natale quando, dopo essere uscito per la sua consueta passeggiata non ha più fatto ritorno a casa, in via Fondi, dove lo aspettava la moglie Iolanda che quando non lo ha visto rientrare ha dato l’allarme. Ne è convinta l’associazione Penelope che ieri è stata impegnata in un pomeriggio di ricerche deciso dopo una lunga riflessione e analisi delle segnalazioni ricevute. I volontari della Associazione Penelope, sezione toscana, l’associazione delle famiglie e degli amici delle persone scomparse, e i cittadini si sono dati appuntamento da Lorenzo Pasticceria & Caffè alle 13.30, bar dove Lorenzo Persano era solito andare a prendere un caffé.

Oltre trenta persone che sono state impegnate fino a buio per cercare Nicola Persano. Purtroppo con esito ancora negativo. Da Firenze è arrivata per partecipare alle richerche Emanuela Zuccagnoli, presidente toscana che conosce queste zone. "Continueremo a cercarlo, non ci arrenderemo". I volontari dell’associazione hanno deciso questa iniziativa dopo una riunione nella quale hanno esaminato le segnalazioni che sono arrivate. Una analisi attenta dalla quale è emerso che le segnalazioni più attendibili sono quattro e sono arrivate tutte tra il 25 e il 26 dicembre. Esaminando le segnalazioni è emerso che Nicola Persano per rientrare a casa ha fatto una sorta di girotondo, era stato visto nei pressi di una carrozzeria a un paio di chilometri da casa. un percorso che si è interrotto in un punto preciso. Per questo motivo i volontari di Penelope e i cittadini divisi in squadre hanno ripercoso il tragitto per capire quale direzione potrebbe aver preso Nicola Persano e per capire in quale punto esatto Nicola Persano abbia smarrito la direzione sparendo nel nulla. Segnalazioni sono arrivate anche dalla zona della Migliarina a Viareggio dove sarebbe stato visto all’altezza della rotoda della Tuffatrice. E il passaparola per riportare a casa Nicola Persano nasce dal cuore e dalla sensibilità civica dei paesani e dall’impegno di Penelope. Nicola Persano e la moglie Iolanda sono molto conosciuti perchè in passato hanno gestito il bar sulla piazza del paese.

Sono arrivate molte segnalazioni anche da fuori provincia: una signora ha chiamato da Carrara Avenza. Il figlio Giovanni abita a Massa. Quando si è allontanato da casa Nicola Persano indossava un giubbino nero senza cappuccio, aveva un marsupio verde, ha i capelli grigi brizzolati, occhi neri. A distanza di così tanti giorni i familiari sono nella morsa dell’ansia.

maria nudi