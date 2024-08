Scoiattolo ferito salvato per strada. In città oltre 100 recuperi l’anno

In mezzo alla strada, con una zampina lesionata dopo essere caduto da un albero. Ha rischiato di fare una brutta fine lo scoiattolo recuperato da una donna a Valdicastello (nella foto), con la catena dei soccorsi che ha evitato il peggio scrivendo l’ennesimo bel finale. Il roditore è stato portato alla clinica veterinaria del dottor Dagoberto Ferrandello, ai Macelli, dov’è stato curato per 4 giorni per poi essere rimesso in libertà sulle colline di Ripa. Tutto questo grazie alla sinergia con la “Vega soccorso“ di Viareggio, che ogni anno recupera 900 animali (500 tornano in libertà) nelle province di Lucca e Massa. Di questi, 100 finiscono alla clinica di Ferrandello, in servizio da 40 anni e oggi aiutato da 3 assistenti. "Ci portano dai caprioli alle volpi – dice – fino a istrici e rapaci. Il 30% torna in libertà, gli altri o non ce la fanno a causa di gravi ferite o restano ricoverati nel centro recupero animali selvatici, attivato qua sul retro un anno dal Comune. Ai cittadini rivolgo un appello: non raccogliete i piccoli ungulati, lasciati da madre in cerca di cibo, piuttosto lasciate dell’acqua o rivolgetevi a noi".

Daniele Masseglia