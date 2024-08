Schianto tra 3 veicoli. Nessun ferito grave. Ma il traffico va in tilt

La coda non finiva più, ieri mattina, lungo la via Sarzanese. Al punto che i tanti hanno temuto fosse accaduto un brutto incidente, come purtroppo tanti ne ha visti, nella sua storia, la strada principale che conduce a Massarosa. Per fortuna però nessuna delle persone rimaste coinvolte nel complesso sinistro, avvenuto alle prime luci del giorno, ha riportato gravi ferite. Per cause al vaglio della Polizia locale si sono scontrati un furgone, un’ape e una Smart. Ad avere la peggio è stata la conducente dell’utilitaria che, a causa dello scoppio degli airbag, è stata accompagnata da un’ambulanza della Croce Rossa di Viareggio al pronto soccorso del “Versilia“. Comunque in codice verde, e soltanto per accertamenti.