Schianto all’alba, la vittima era un giovane bodyguard

Seravezza, 17 agosto 2023 – Lo schianto ha squarciato il silenzio dell’alba. Ieri alle 6,30 un giovane in scooter ha perso la vita sulla via Emilia – nella rampa discendente il cavalcavia di Vittoria Apuana lato Seravezza – finendo contro un’auto che arrivava in senso opposto. Il primo giorno dopo Ferragosto tinge le strade di sangue: l’uomo, Ivan Loisin moldavo di 36 anni, stava procedendo a bordo di uno scooter Piaggio scendendo il cavalcavia in direzione mare-monti, quando è finito contro una Kia Picanto che ha cercato – invano – di evitare in ogni modo l’impatto.

Alla guida una ragazza di 20 anni che milita nelle file della squadra di Hockey femminile del Forte dei Marmi. Secondo una prima sommaria ricostruzione del sinistro il giovane procedeva ad elevata velocità e, forse a causa di un colpo di sonno (ancora da accertare se fosse uscito dal turno di lavoro come addetto alla security nei locali) ha invaso la carreggiata opposta, così la donna se l’è trovato improvvisamente davanti cercando di sterzare, tanto che lo schianto è stato frontale-laterale. Il 36enne ha completamente sfondato il vetro dell’auto finendo poi rovinosamente sull’asfalto.

Sul posto sono intervenuti i mezzi della Misericordia di Forte dei Marmi e l’automedica nord ma, nonostante i disperati tentativi di rianimazione, è stato subito chiaro che per lo straniero non c’era nulla da fare: è deceduto sul colpo ed il suo corpo, palestrato e imponente, è rimasto pietosamente coperto da un lenzuolo sulla carreggiata in attesa del nulla osta del magistrato per la rimozione. Ad effettuare i rilievi gli uomini della polizia stradale. Sotto choc la giovane conducente della Kia Picanto che è fortunatamente rimasta illesa.

Francesca Navari