Tragico incidente a Forte dei Marmi, muore in scooter nello scontro con un’auto

Forte dei Marmi (Lucca), 16 agosto 2023 – Tragico incidente all’alba a Forte dei Marmi. Intorno alle ore 06 di oggi, mercoledì 16 agosto, un grosso scooter nero, un Gilera Gp800, si è scontrato frontalmente con un’auto rossa, una Kia Picanto, sul cavalcavia vicino alla rotonda di via Emilia, in corrispondenza con l’incrocio di via della Sipe.

In base a quanto ricostruito finora, l’uomo alla guida dello scooter, 36 anni di nazionalità moldava, stava scendendo dal cavalcavia in direzione Maremonti. L’auto guidata da una donna – che non ha riportato gravi conseguenze ma comunque si trova in stato di choc – proveniva dal lato opposto.

Per il conducente dello scooter, un uomo di 36 anni, non c’è stato nulla da fare. Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorritori, il 36enne è morto sul colpo. Troppo gravi le ferite riportate nell’incidente.

Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118 dell’Asl Toscana nord ovest con un’ambulanza della Misericordia e l’automedica. Presente anche la polizia stradale per ricostruire la dinamica dell’incidente.