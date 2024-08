Schiamazzi di notte in mezzo alle case: "Giovani ubriachi alle 6 del mattino. E noi non riusciamo più a dormire"

Giovani, anzi, giovanissimi che barcollano all’alba in preda ai fumi dell’alcol, muretti e strade disseminati di bottiglie di vetro, cartacce e altri rifiuti, e dalle 3 in poi gruppi che sciamano nelle viuzze interne anticipando la sveglia a residenti e villeggianti a suon di musica e grida sguaiate. A Focette è tornato l’incubo delle notti insonni durante il fine settimana, e la previsione, da quelle parti, è di un Ferragosto ad alto tasso di adrenalina. La comunità focettina è divisa soltanto sulla provenienza di quelle orde incontrollate: c’è chi non ha dubbi e indica i locali notturni e le discoteche che hanno da poco riaperto i battenti, mentre altri sostengono che si tratta di gruppi che solcano il lungomare, in particolare la zona tra Focette e Lido di Camaiore, con il solo obiettivo di alzare il gomito e lasciarsi andare a trasgressioni di ogni tipo.

"Domenica mi sono alzato prestissimo, intorno alle 6,30 – racconta un turista milanese con seconda casa a Focette – un po’ perché avevo dormito male a causa del frastuono di fronte ai nostri cancelli e un po’ per godermi il fresco anche se in questo periodo le temperature a quell’ora sono già alte. Mi ha fatto impressione vedere ragazzini e ragazzine, dell’apparente età di 15-16 anni, girovagare con le bottiglie in mano come zombie. In terra c’era di tutto, come fanno a chiamare divertimento una scena del genere? Speriamo ci siano più controlli con l’avvicinarsi di Ferragosto perché la situazione non ci fa dormire sonni tranquilli".

Testimonianza che si somma alle segnalazioni alla polizia municipale da parte di residenti e turisti, cosa che ha fatto scattare un’ordinanza per istituire la Ztl in via della Libertà, lunga arteria che collega l’Aurelia alla foce del fosso Motrone. "Residenti e turisti lamentano situazioni di degrado – si legge nell’ordinanza – dovute alla sosta e agli schiamazzi in orari notturni da parte dei frequentatori dei vicini locali notturni del lungomare". La stessa municipale, con appositi sopralluoghi, ha poi accertato come stavano le cose, fino alla richiesta dell’assessore alla polizia municipale Andrea Cosci di chiudere la strada al traffico e al parcheggio. Il divieto di transito e di sosta in via della Libertà sarà valido pertanto dalle 22,30 alle 6 a seconda dei periodi: ad agosto tutti i giorni, dal 1° al 15 settembre il venerdì, sabato e domenica, dal 15 settembre al 30 giugno nei prefestivi, e dal 1° al 31 luglio il venerdì, sabato e domenica. Transito che sarà ammesso solo ai residenti-domiciliati.

Daniele Masseglia