Scazzottata dopo la discoteca Si affrontano due gruppi: un ferito

di Daniele Masseglia

"È iniziata la stagione". Non c’è nulla di beneaugurante nel commento dei residenti e villeggianti di Motrone e Focette che lunedì notte alle 4 sono stati svegliati dal trambusto scoppiato sul lungomare a causa di una maxi scazzottata all’esterno della discoteca “Seven Apples“. Protagonisti, in negativo, due gruppi di giovani forestieri che erano venuti a ballare a Marina per il “ponte“ del 25 aprile. La lite, iniziata in pista per quelli che sembrano essere futili motivi, è proseguita all’esterno e ha coinvolto anche alcuni buttafuori. Nel parapiglia un ragazzo è stato raggiunto da un pugno al volto e ha dovuto ricorrere alle cure dei sanitari, con l’ambulanza del ’118’ intervenuta pochi minuti dopo insieme a una pattuglia dei carabinieri di Tonfano.

L’episodio si è concluso con una querela da parte del ferito nei confronti dell’aggressore e il timore, a Focette e dintorni, è che sia solo l’antipasto di una possibile serie di nottate da tregenda. Lo dimostra la mobilitazione della Pro Focette in vista dello show di domenica alla “Bussola“ del rapper milanese Shiva, finito nell’occhio del ciclone per i testi trasgressivi e provocatori delle sue canzoni,vedi gli espliciti riferimenti al sesso o il video in cui il cantante saluta i detenuti del carcere “Beccaria“. "Durante le serate a rischio, come quella del 30 aprile – spiega il presidente Tino Grittini – per evitare quanto successo nelle passate stagioni estive ci saranno tre guardie giurate armate posizionate all’ingresso di via Italia, via Cavour e via Cola di Rienzo, più una quarta all’interno di Focette che girerà per il controllo interno". L’obiettivo è scongiurare che i più giovani, “caricati“ dalle parole del noto rapper, all’uscita dal locale si lascino andare a gesti di intemperenza di cui in passato hanno fatto le spese le auto in sosta, arredi come cestini, panchine e cabine elettriche, fino alle case e gli alberghi dove in quei casi è stato impossibile chiudere occhio.

"Non solo, insieme alle discoteche e all’amministrazione comunale – prosegue il presidente della Pro Focette – abbiamo concordato un programma che riteniamo possa portare a una soluzione delle problematiche successe negli ultimi periodi a Focette. Sempre da domenica, infatti, di notte ci saranno appositi controlli da parte della polizia municipale sulle auto in sosta per verificare chi è in possesso del permesso Ztl e chi no. Questo per scongiurare il parcheggio selvaggio da parte dei discotecari che, dalle 22, orario di innalzamento dei pilomat, portano le loro auto dentro Focette per poi riprenderle alle 4 provocando rumori e intolleranze che purtroppo ben conosciamo".