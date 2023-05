Scattano i divieti in piazza Matteotti

Domani pomeriggio, come da tradizione, il municipio di piazza Matteotti diventerà meta di pellegrinaggio da parte dei tanti cittadini desiderosi di seguire in tempo reale lo spoglio dei voti. Fino alla festa finale, quando il verdetto sarà ufficiale e verrà proclamato il nuovo sindaco della città. Per questo motivo la polizia municipale ha emesso un’ordinanza con la quale è stato istituito il divieto di sosta – con rimozione forzata – dalle 14 alle 24 nella porzione di piazza Matteotti immediatamente antistante il palazzo comunale. L’obiettivo è consentire l’accesso in piena sicurezza al municipio sia da parte dei cittadini che degli operatori dell’informazione.