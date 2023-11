Scatta la manutenzione di palazzo Rossetti. Fognature a Querceta

La settimana alle porte prevede, sul fronte dei lavori pubblici, un paio di interventi importanti che comporteranno inevitabili modifiche alla viabilità. Si tratta dei lavori a palazzo Rossetti, nel centro di Seravezza, e quelli alle fognature in agenda a Querceta. In entrambi i casi l’avvio del cantiere è fissata per domani, a partire innanzitutto da palazzo Rossetti. Come disposto dalla polizia municipale, da domani fino al termine dei lavori scatterà pertanto il divieto di sosta permanente (0-24) in via Campana, lato palazzo Rossetti e lato Duomo, oltre che in piazza Carducci (al civico 149). Sempre domani la ditta “Ceragioli costruzioni“ di Camaiore sarà impegnata a Querceta in alcuni lavori alla rete fognaria lungo un tratto di via delle Ciocche. Pertanto, anche in questo caso fino al termine dei lavori, al civico 765 di via delle Ciocche saranno in vigore il divieto di sosta su ambo i lati e il limite di velocità di 30 chilometri all’ora per consentire l’esecuzione dell’intervento in sicurezza.