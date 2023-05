Sboccia "Il giardino fiorito": oggi e domani nell’area medicea

Nuovo fine settimana di iniziative nell’area medicea che oggi e domani ospiterà la X edizione de "Il giardino fiorito" mostra mercato di artigianato, piante, fiori, arredamento, abbigliamento, brocante, e altro. Nel giardino ci saranno infatti espositori con il meglio della loro produzione, come prodotti naturali per la cura e il benessere del corpo, farine, cereali e prodotti agricoli, farina di castagne e Panbiscotto, abbigliamento e accessori, creazioni in ecoprinting su tessuti, lane e seta, inoltre oggetti in legno artistici da giardinaggio, artigianato provenzale, saponi naturali bio. Grande spazio a fiori e piante: rose, clematis, ortensie, fioriture di stagione, aromatiche, piante grasse. I visitatori potranno trovare oggetti di artigianato in ferro e legno, restyling di mobili, oggettistica nuova e vintage, ceramica, creazioni in tessitura a telaio, brocante e curiosità dal passato, tessuti d’arredamento, attrezzature da giardinaggio. La manifestazione, organizzata da Country Eventi aps col patrocinio della Fondazione Terre Medicee, è dalle 10 alle 20 a ingresso libero.