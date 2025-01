Santissima Annunziata. Apre la Porta Santa

Il Giubileo tocca anche Viareggio. Domenica è in programma la cerimonia di apertura della Porta Santa del santuario della Santissima Annunziata di Viareggio, dichiarata dall’arcivescovo di Lucca Paolo Giulietti chiesa giubilare per la zona pastorale della Versilia Sud che comprende Viareggio, Camaiore e Massarosa. L’appuntamento è per le 16,30 alla basilica di Sant’Andrea con una preghiera per l’inizio del pellegrinaggio, a cui seguirà il pellegrinaggio vero e proprio verso il santuario. Dopodiché, i fedeli potranno assistere all’apertura della porta santa e alla sosta di preghiera, prima di riprendere il cammino verso la chiesa di Sant’Antonio, con la celebrazione della messa celebrata dai sacerdoti della città. Il pellegrinaggio partirà dalla chiesa di Sant’Andrea per snodarsi lungo via Cavallotti, via Sant’Andrea, Corso Garibaldi, piazza Sant’Antonio, via Sant’Antonio, via del Signore, via del Forno e via Regia, fino alla piazza della Santissima Annunziata.

"Il giubileo è occasione di riconciliazione con Dio e gli uomini nel ricentrare la propria esistenza alla luce della fede nella Trinità e nel credo della chiesa cattolica – spiega l’Arciconfraternita della Santissima Annunziata –; in esso si offre la possibilità dell’indulgenza plenaria, che ci libera dagli effetti del peccato in questa vita e dopo la morta. Si può domandare dal 29 dicembre 2024 al 6 gennaio 2026 in un pellegrinaggio alla cattedrale o a uno dei santuari designati". Come, appunto, la chiesa della Santissima Annunziata.