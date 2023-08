Daniela Santanchè al mercato di Tonfano, la ministra distribuisce volantini e scatta selfie con i cittadini

Tonfano (Lucca), 19 agosto 2023 – Fuori programma della ministra del Turismo Daniela Santanchè stamani in Versilia dove ha partecipato alle attività dei militanti di Fratelli d'Italia al mercato di Tonfano incontrando cittadini e turisti al gazebo e distribuendo volantini.

La ministra ha illustrato le attività del governo di Giorgia Meloni nella campagna «Italia Vincente». Santanchè era insieme ai parlamentari Caramanna, Maerna e Zucconi, e al consigliere regionale toscano Vittorio Fantozzi, e si è intrattenuta a spiegare a cittadini e turisti che andavano in spiaggia le iniziative dei primi mesi del governo.

Accompagnata dal coordinatore provinciale Riccardo Giannoni, Santanché è rimasta circa mezz'ora in cui ha contribuito a distribuire il volantino dedicato all'iniziativa. La ministra di Fratelli d’Italia è stata disponibile anche a selfie e foto con i passanti che la fermavano per salutarla e per parlarle.

Stasera la ministra Santanchè sarà ospite a “Gli Incontri del Principe” al Grand Hotel Principe di Piemonte.