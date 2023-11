San Vincenzo festa per i 90 anni

A Ripa nella parrocchia di Sant’Antonio Abate

la Conferenza di San Vincenzo ha festeggiato i 90 anni di Fondazione (1933-2023). Per l’occasione è stato lanciato un concorso tra i bambini della fascia terzaquinta elementare per un disegno sul tema "E’ bello predirsi cura di te": sono pervenuti circa 160 disegni che sono stati esposti in chiesa. Dopo una settimana una commissione ha individuato e premiato un disegno significativo alla presenza dei membri del consiglio centrale di Pisa e dell’assessore al sociale di Seravezza che hanno consegnato un piccolo ricordo a tutti i partecipanti