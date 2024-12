San Silvestro in piazza. Musica nei locali fino alle 2. Domani concerto in centro

Sulla facciata del Fortino da giorni viene proiettato il conto alla rovescia per l’arrivo del 2025. Per stanotte il sindaco Bruno Murzi ha firmato un’ordinanza per consentire alle attività commerciali presenti nel territorio di prolungare la diffusione musicale fino alle 2 "Visto che Forte dei Marmi è una cittadina ad alta vocazione turistica e che l’amministrazione riconosce l’importante ruolo sociale ed economico svolto dalle attività di somministrazione, dislocate nel territorio comunale, in quanto con la loro presenza e offrendo piccoli trattenimenti contribuiscono alla valorizzazione turistica del territorio".

Grande attesa stasera per il Capodanno in piazza Garibaldi sotto il Fortino. La serata, condotta da Caterina Ferri, avrà inizio alle 21,30 vedrà sul palco gli About That Night, una band di grande talento e carisma, nota per le sue tournée internazionali e le performance sui più prestigiosi palchi d’Italia. Con la loro front-woman Ilaria, una performer capace di incantare con il canto, la danza e un’energia travolgente, il pubblico potrà scatenarsi su un repertorio che spazia dalla dance anni ’90 ai successi contemporanei, passando per il pop, house e rock, tutti rivisitati con arrangiamenti moderni e coinvolgenti. Prima dello scoccare della mezzanotte, il tradizionale brindisi di fine anno sarà accompagnato dagli auguri ufficiali dell’amministrazione comunale. La festa proseguirà fino a tarda notte con le selezioni musicali del dj Shake.

Domani alle 12 in piazza Garibaldi torna il Concerto di Capodanno. L’evento, a cura della Fondazione Villa Bertelli, in collaborazione con il Comune, l’Associazione Armonie in Villa, vedrà sul palco l’orchestra Domenico Scarlatti diretta dal Maestro Paolo Biancalana. Interpreti delle arie riprese dai più grandi compositori italiani e internazionali, il tenore Vladimir Reutov e il soprano Silvia Pacini. L’orchestra proporrà un programma musicale gioioso e vivace, ma anche contemplativo, con alcune delle più celebri composizioni della dinastia Strauss, ricorrerà infatti nel 2025 il duecentesimo della nascita di J. Strauss Jr., che viene considerato uno dei principali autori innovativi dell’Ottocento. La performance proseguirà con composizioni di Verdi, Puccini, Lehar, Catalani, per finire con Ennio Morricone.

Francesca Navari