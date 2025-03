San Giuseppe. Ersu anticipa la raccolta

Si prevede una festa di San Giuseppe all’altezza della tradizione, con numerosi espositori, esibizioni e attrazioni per bambini e adulti. L’appuntamento è per mercoledì: la festa patronale sarà aperta martedì sera alle 20.30 dalla processione che muoverà dalla chiesa di Santa Maria Lauretana.

Per quanto riguarda la fiera, via Federigi, via Don Minzoni, piazza Pellegrini, via Fratelli Rosselli, via Versilia e piazza Matteotti, ospiteranno gli stand con i vari generi di prodotti. Nella stessa piazza Matteotti si troverà la fiera agrozootecnica, via Fratelli Rosselli ospiterà aziende e produttori agricoli, l’area Comid la Corte dei sapori, mentre in via I Maggio e nel tratto di via Fratelli Rosselli tra via Aurelia e piazza Matteotti troveranno posto i banchi con prodotti tipici, artigianato e antiquariato.

"Una fiera che proporrà un ampio ventaglio di proposte – commenta Adamo Bernardi, assessore a commercio e fiere – e, in considerazione di quanto è rilevante nella nostra realtà il mondo del volontariato, abbiamo riservato una grande attenzione all’ dell’associazionismo".

Nella piazzetta delle torri alcune associazioni proporranno anche dimostrazioni. Nell’area adiacente al monumento di piazza Matteotti, ci sarà lo stand della Pro loco, dedicato al Palio dove saranno esposti anche dei costumi, e i Falconieri della Fortezza.

L’unica defezione, come annunciato nei giorni scorsi, sarà quella del luna park proprio per il maltempo. In occasione della festa patronale, Ersu informa che il servizio di raccolta porta a porta per le utenze domestiche e commerciali verrà anticipato alle 5 del mattino.