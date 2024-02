San Benedetto e Viareggio. Il gemellaggio compie 30 anni

VIAREGGIO

Sono trenta le candeline che spenge il gemellaggio tra Viareggio e San Benedetto, che torna a rinnovarsi, tra oggi e domani, meteo permettendo, con la visita di una delegazione di cittadini sambenedettesi, con il sindaco Antonio Spazzafumo e alcuni tra gli storici promotori del gemellaggio, attivo dal 1994. Il programma prevede l’incontro alla Cittadella del Carnevale con i Pronipoti Sambenedettesi e i referenti della Fondazione Carnevale con un primo scambio di doni, cui seguirà il pranzo alla Cittadella e la visita agli hangar dei carristi. Nel pomeriggio si terrà un incontro al Museo della Marineria con il sindaco Giorgio del Ghingaro e l’assessore Sandra Mei, e una successiva visita al Caffè dello Sport di Via Coppino per rinsaldare il legame con gli anziani sambenedettesi che ancora oggi vivono in Darsena. Seguirà la cena ufficiale nella sede dell’Amap alla presenza di una delegazione dell’amministrazione comunale, di autorità civili e militari, del presidente del Centro Giovani Calciatori Alessandro Palagi, del sindaco di San Benedetto e dei promotori rivieraschi del gemellaggio. Domani mattina, al Campo d’aviazione, si scontreranno in un incontro di calcetto due squadre formate da atleti con disabilità: la Stella del Mare di San Benedetto e la Pisa 4 Special. A seguire il pranzo al Palo 13, abituale luogo di ritrovo dei viareggini durante il Carnevale, il cui incasso andrà in beneficienza, e dove Tore DJ, uno dei promotori del gemellaggio, farà da cornice con la sua musica.