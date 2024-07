Salvataggio spettacolare. Turisti bloccati tra le onde. Bagnini li mettono al sicuro

Salvataggio spettacolare due giorni fa di fronte al bagno Roma. Due turisti tedeschi sono andati in difficoltà mentre facevano il bagno: dopo essersi spinti piuttosto a largo, a circa 150 metri dalla linea di costa, si sono accorti che tra le correnti e il mare mosso non riuscivano più a tornare indietro. A quel punto, hanno attirato l’attenzione dei bagnini, che sono intervenuti con grande prontezza. In mare sono entrati per primi Alessandro Stagnari del bagno Argo – che oltre ad essere assistente bagnanti è socio dello stabilimento – e Damiano Ruffino del bagno Davide: i due hanno inforcato i remi del patino e sono partiti a tutta velocità verso i ragazzi tedeschi, sempre più spaventati. Nel frattempo, anche il bagnino del Pesce d’Oro si è tuffato in acqua, raggiungendo i pericolanti a nuoto con il baywatch per dare manforte nelle operazioni di salvataggio.

La prontezza e la competenza dei bagnini ha permesso di trarre in salvo i turisti tedeschi prima che la situazione di difficoltà in cui si trovavano diventasse effettivamente pericolosa per la loro incolumità: li hanno ricondotti a riva, stanchi e spaventati ma pur sempre illesi, tanto che non è servito neppure l’intervento dei soccorritori. Il salvataggio ha richiamato sulla battigia un folto capannello di curiosi, che hanno seguito le operazioni carichi di tensione, fino a sciogliersi al rientro dei bagnini con i pericolanti. I ragazzi tedeschi hanno espresso subito grande riconoscenza agli assistenti bagnanti per il supporto ricevuto.

DanMan