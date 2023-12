Salvare un neonato. Incontro sulle tecniche in caso di emergenza

Stasera dalle 19 alle 21 corso a Cardoso nel Palazzo della Cultura dedicato ai neogenitori che vogliono imparare come comportarsi di fronte ad alcuni problemi inerenti ai neonati. Presente la dottoressa Ilaria Merusi che tratterà temi riguardo a convulsioni, febbre alta, traumi da cadute, e altre situazioni di salute. Invece, la dott.ssa in scienze infermieristiche del primo soccorso pediatrico Versilia, Anna Angeloni, parlerà di disostruzione (le manovre pediatriche con cui liberare da strozzature), e i partecipanti potranno fare le prove pratiche su dei manichini. Il corso è organizzato dalla società nazionale di Salvamento, sezione di Forte dei Marmi - Seravezza e Viareggio mare, in collaborazione con l’Asl Toscana nord ovest (118 dell’ospedale Versilia) ed è totalmente gratuito e aperto, oltre che ai genitori, anche ai nonni e babysitter. Sarà possibile iscriversi direttamente al Palazzo della Cultura il giorno dell’incontro.